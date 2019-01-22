Пашинян готовит Армению к миру с азербайджанцами

Общественная телекомпания Армении подготовила репортаж под названием «Дружба в прошлом и вражда в настоящем», в котором затрагивалась мирная жизнь между армянами и азербайджанцами до войны и обсуждалась возможность восстановления этой дружбы в будущем, сообщает haqqin.az со ссылкой на aysor.am .

В сюжете жители приграничного села Айгепар в Тавушской области вспоминали о том, как в советские годы работали и ходили в гости в соседнее азербайджанское село Алибейли, что сейчас, естественно, невозможно.

В репортаже в качестве параллели приводится грузино-осетинский конфликт и отмечается, что в отличие от армян и азербайджанцев, этим двум народам удалось вновь обрести бывшую дружбу и жить сегодня рядом друг с другом.

Примечательно, что автор сюжета называет конфликт в Нагорном Карабахе «территориальным», то есть таким, как он есть на самом деле. И это при том, что Армения на официальном уровне неоднократно пыталась представить данный конфликт не как территориальный спор между Арменией и Азербайджаном, а как «самоопределение, борьба за права человека и безопасность».

Aysor.am отмечает, что данным сюжетом Общественное ТВ начинает реализацию достигнутых недавно договоренностей между министрами иностранных дел двух стран о подготовке народов к миру.