Жизнь Джаннетова оценили в 14 овец

В Агджабеди житель поселка Хиндарх Ильтифат Джаннетов 20 января обратился в полицию с заявлением о том, что пропал его брат - 63-летний Ахлиман Джаннетов, сообщает Qafqazinfo.

По словам И.Джаннетова, брат его ушел рано утром, забрав из принадлежащей ему фермы 15 овец.

На основе поступившей жалобы полиция провела осмотр фермы А Джаннетова. Никаких следов преступления обнаружено не было.

В районном отделе полиции было возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека" и "Убийство" УК Азербайджана.

В ходе расследования выяснилось, что житель села Шарафханлы того же района Сархан Мамедзаде и его дядя Мансур Гасымов заранее запланировали убийство Джаннетова с целью завладения принадлежащим ему скотом.

19 января, придя на ферму А. Джаннетова, Гасымов вначале ударил Ахлимана куском дерева. Увидев, что мужчина потерял сознание, он задушил его веревкой, которую заранее принес с собой.

Затем племянник и дядя закопали тело А. Джаннетова на посевной зоне в 150 метрах от фермы. Забрав с фермы 14 голов овец, они продали их на Агджабединском рынке, а вырученные деньги поделили между собой.