Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом и генеральным директором компании “he Boston Consulting Group Ричем Лессером, сообщает АзерТАдж.

Находящийся в Давосе с целью участия во Всемирном экономическом форуме президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился сегодня с главой компании Procter & Gamble Europe Лоиком Тасселом, сообщает АзерТАдж.

Во время встречи президент Ильхам Алиев рассказал о созданной в Азербайджане бизнес-среде, реформах, проводимых в таможенной, налоговой и других сферах.

Глава государства поддержал идею Procter and Gamble расширить свою деятельность в Азербайджане и отметил, что Баку продолжит оказывать поддержку инвесторам и предпринимателям.