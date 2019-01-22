Главный российский разведчик встретился с саудовским кронпринцем

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с наследным принцем, министром обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом и провел переговоры с начальником Службы общей разведки Королевства. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"21 января в ходе своего рабочего визита в Королевство Саудовская Аравия директор СВР России встретился с наследным принцем, министром обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности", - сказал Иванов.