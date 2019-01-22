Соловьев о недвижимости за границей: «Захочется – еще куплю»

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о его второй вилле в Европе, назвав эту историю «собачьим анекдотом», пишет Лента.ру.

В интервью изданию The Insider телеведущий заявил, что не является госслужащим и не нарушал законов, покупая недвижимость в Италии: «Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия».

По словам Соловьева, он никогда не отзывался негативно о Европе: «Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа — это плохо».

Кроме того, Соловьев заявил, что у него гораздо больше машин, чем указывает Фонд Навального. Сам телеведущий ездит на машине марки Mercedes, а не Maybach.

По данным ФБК, стоимость виллы Соловьева на берегу озера Комо составляла более одного миллиона евро. О первой вилле Соловьева на том же озере Навальный рассказал в 2017 году. Телеведущий тогда заявил, что никогда не скрывал, что богат. Он говорил, что приобрел недвижимость на озере Комо, потому что она стоила дешевле, чем в подмосковной Рублевке.