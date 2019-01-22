В Баку повесился молодой мужчина
В Баку в поселке Сабунчи в своем доме повесился 29-летний Эльвин Сеидов, передает Report.
Причина суицида пока неизвестна, ведется расследование.
В Баку в поселке Сабунчи в своем доме повесился 29-летний Эльвин Сеидов, передает Report.
Причина суицида пока неизвестна, ведется расследование.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.