Азербайджан завалил луком Турцию

На оптовых рынках сельскохозяйственной продукции Турции стремительно дорожает репчатый лук, пишут турецкие СМИ. Согласно их информации, с прошлой недели килограмм лука продается за 6 лир (2 маната). Турция, которая ввозит эту продукцию в том числе и из Азербайджана, всячески старается снизить резко растущие цены.

Глава турецкого Объединения производителей сельхозпродукции Юксель Тавшан в своем комментарии местным СМИ сообщил, что турецкие фирмы начали переговоры по поводу дополнительных закупок лука в Азербайджане. Расходы на приобретение, транспортировку и хранение лука, по предварительным расчетам, составят 2,5-3 лиры за килограмм.

«Импорт лука будет способствовать тому, что он сразу попадет на рынки, что должно снизить цены на этот овощ», - сказал Ю.Тавшан.

Объясняя возникшую ситуацию, руководитель объединения сельхозпроизводителей подчеркнул, что решившие обогатиться фермеры воспользовались непрекращающимися дождями, селями и сильным ветром, которые действительно нанесли ущерб фермерским хозяйствам, чтобы списать на стихию искусственное взвинчивание цен. Однако после завоза азербайджанского лука им придется снизить стоимость своей продукции.

Но вот как скажется экспорт лука на ценах на азербайджанских рынках и сколько сейчас стоит этот овощ у нас?

Согласно нашим данным, турки предлагают за азербайджанский лук около 0,2 маната за килограмм. Спросом пользуются в основном сорта «доллар», «сабир» и «АКТ», выращиваемые в Агдамском и Бардинском районах. Если предложение будет принято, то Азербайджан продаст Турции лука примерно на 4-5 миллионов долларов.

Между тем, в 2018 году в нашей стране было выращено 233 тысячи тонн лука. Согласно данным Минсельхоза, в прошлом году из-за рубежа лук завозили только как посадочный материал, потому что местное производство полностью удовлетворило спрос на него. Что же касается цен, то сейчас лук в Азербайджане стоит от 0,45 до 1,2 маната.

Главный специалист Центра аграрных исследований Минсельхоза Пярвиз Алиев утверждает, что турецкие фирмы предлагают 118 долларов за тонну азербайджанского лука, тогда как в последние годы Азербайджан продавал лук в Турцию по 231 доллару за тот же объем.

«Если мы продадим лук по предлагаемой турецкими закупщиками цене, то получим за него всего 4 миллиона долларов. А вот если закупочная цена будет увеличена, то и прибыль будет большей», - объясняет Пярвиз Алиев.

В настоящее время на складах Азербайджана имеется достаточный запас лука. Главный специалист считает, что, если нереализованный до сего дня объем лука будет продан, это никак не скажется на ценах на внутренних рынках.

«Рынок лука отличается от других тем, что он не очень стабилен. Его урожай может быть, конечно, больше или меньше, но в целом его для внутреннего спроса достаточно. Азербайджан продает свой лук и в Россию, и в Украину, и это никак не сказывается на ценах в Азербайджане. А вот валюта за счет его импорта в страну поступает. Сейчас цены на наших рынках вполне соответствуют сезону и спросу. Увеличение экспорта лука если и повлияет на внутренние рынки, то очень незначительно», - резюмирует Пярвиз Алиев.

Отметим, что власти Турции отменили таможенные пошлины на лук, которые раньше составляли 49,5%. Согласно решению турецкого правительства, импортеры лука освобождены от пошлин до 28 февраля.

Свое мнение высказал и фермер из Барды Неймат Мамедов. По его словам, выращивающие лук местные фермеры в этом году с трудом находят покупателей, так как последний урожай был обильным, а закупочные цены – низкими. Плюс ко всему не распроданы еще позапрошлогодние запасы.

«А рынок соседней Турции для нас, фермеров, недоступен. Лук — это такой продукт, на который невозможно рассчитать спрос. При большом урожае цена на него падает и даже расходы на выращивание не окупаются. А ведь еще нужно тратиться на транспорт, хранение на складах и др.», - сокрушается Н.Мамедов.