Власти начали финансовую проверку Арифа Алышанова

В ЗАО «Азербайджанское телерадиовещание» (AzTV) после снятия с должности Арифа Алышанова начались массовые кадровые реформы и аудит деятельности прежнего руководства, сообщает Report.

Согласно информации, исполняющий обязанности главы AzTV Ровшан Мамедов в целях обеспечения прозрачности приступил к наведению порядка в финансовой системе AzTV. Так, его распоряжением были уволены глава финансового управления AzTV Шахрза Алиев и его заместители. Также начался аудит деятельности Ш.Алиева и его заместителей за весь период их пребывания на должностях. Распоряжением Ровшана Мамедова назначен новый глава финансового управления AzTV. Известный своей близостью к бывшему главе AzTV Арифу Алышанову Шахрза Алиев до этого долгие годы руководил финансовыми структурами многих организаций и был замешан в нескольких скандалах.

Также уволены сотрудники редакции «Новости», в чьей работе были отмечены негативные моменты. Помимо этого, были отозваны и уволены представители AzTV в некоторых странах. Согласно информации источников, кадровые реформы в AzTV будут продолжены.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева глава AzTV Ариф Алышанов 15 января был освобожден от занимаемой должности, а временно исполняющим обязанности главы AzTV стал Ровшан Мамедов.