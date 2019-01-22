Пришедшие в северо-восточную часть США сильные морозы стали причиной частичного замерзания Ниагарского водопада — самого мощного на континенте, сообщает CNN.

Накануне на этот регион обрушился снежный шторм. Температура в разных районах опускалась до –20 и даже до –25 градусов.

Берега водопада покрыты льдом и снегом, а в русле реки плавают льдины. Скалы покрылись сосульками, некоторые струи воды превратились в ледяные скульптуры.

На следующей неделе в регионе обещают очередное похолодание.