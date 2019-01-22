«Мир меняется, наш регион меняется, происходят различные события. Лет пять назад вы и представить их себе не могли. Поэтому считаю, что каждый лидер должен отслеживать события и всегда быть внимательным к происходящему. Мы не знаем, что произойдет в мире через год или два», - заявил в Давосе в интервью китайскому телеканалу CGTN (Chine Global Television Network) президент Азербайджана Ильхам Алиев , сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

Отвечая на вопрос о влиянии нынешней международной обстановки на ситуацию в Азербайджане, И.Алиев сказал: «В настоящее время я думаю о том, чтобы сформировавшаяся вокруг нас международная обстановка не ухудшилась. Это беспокоит меня. Если она улучшится, и мы еще больше улучшим ее, внесем вклад, - прекрасно. Но если этого не произойдет, то лучше остаться в нынешней ситуации, так как нынешняя международная обстановка для Азербайджана, думаю, самая подходящая и хорошая. Она позволяет нам уделять внимание внутренним вопросам, все еще существующим внутренним проблемам, их спокойному решению. Если у вас есть трудности, недоразумения, столкновения, противостояния с различными странами, то это отвлекает ваше внимание на другие направления и не позволяет заниматься больше внутренними вопросами. Для меня, как президента, важнейшим является повседневная жизнь народа, наша экономика, промышленность, решение социальных проблем. Внешняя политика защищает и гарантирует это».

Президент считает, что на всякую критику и нападки надо отвечать реальными делами: «Важнейший вопрос - никогда не говорить народу неправду. Никогда не говорить о нереальном и не давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Что касается меня, то я стараюсь и считаю, что могу отвечать данным критериям. В то же время, надо отвечать тем, кто тебя критикует, своей работой. Если будешь отвечать каждому, кто говорит и пишет о тебе, критикует тебя и совершает на тебя нападки, то просто потеряешь время, опустишься до этого уровня. Но отвечай своими делами. Думаю, мы добились этого и именно так ответили всем скептикам, всем, кто сознательно вел себя таким образом, всем, кто пытался поставить под вопрос наши усилия, создать перед нами препятствия. Мы показываем это всем, кто приезжает в Баку, и они знают об этом».