Песков: Встреча Путина с Пашиняном пока не запланирована

Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рабочем графике главы российского государства Владимира Путина на пятницу, 25 января, пока не значится, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отметим, что премьер Армении Никол Пашинян посетит в Москве штаб-квартиру Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где выступит по случаю председательства республики в организации в 2019 году.

"Насколько я знаю, не планируются переговоры с президентом РФ. Вы знаете, они часто общаются и по телефону и они очень часто встречаются. Пятница - достаточно такой день насыщенный у президента, поэтому не знаю, будут ли какие-то изменения, пока такие контакты не согласовывались", - заявил Песков журналистам.

В предыдущий раз Путин и Пашинян встречались в Москве 27 декабря 2018 года.