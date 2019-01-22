Азербайджанцы участвуют в супертираже EuroMillions: на кону €120 миллионов

ЕвроМиллионы – крупнейшая лотерея в Европе, билеты для участия в которой продаются на территории девяти европейских стран. Азербайджан не входит в их число, однако это не повод отказываться от шанса стать третьим крупнейшим лотерейным победителем в Европе.

Победитель грандиозного джекпота сможет легко позволить себе воплотить любую мечту – будь то владение небольшим английским футбольным клубом, или 8-комнатным особняком с тренажерным залом, кинотеатром и игровой комнатой в престижном пригороде Лондона (за последнее приобретение придется выложить £2,7 млн).

Когда состоится супер-тираж?

В пятницу, 1 февраля. На сайте крупнейшего лотерейного посредника TheLotter билеты можно приобрести эксклюзивно уже сегодня.

Какая сумма будет разыграна?

На кону супер-тиража невероятные €120 миллионов!

Что произойдет, если джекпот не будет выигран с первого раза?

Из-за огромной популярности лотереи ЕвроМиллионс, джекпоты супер-тиражей, как правило, сразу достаются одному или нескольким счастливым победителям. Однако, если джекпот все же не будет сорван с первого раза, первоначальная сумма призового фонда плюс часть от доходов с продаж аккумулируются в следующий тираж.

Были ли какие-либо более крупные выигрыши за последние годы?