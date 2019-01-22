Братья Умуд и Сабир Шириновы стали настоящими героями в украинском Николаеве после того, как спасли трех человек из горящего автомобиля, пишут украинские СМИ.

19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу.

Около 19:00 братья Шириновы возвращались с работы и увидели перевернутый прицеп от фуры. Они остановили машину и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, и в нем плачет ребенок.

«Когда старший брат Умуд спрашивал у водителя грузовика, почему он стоит и не оказывает помощь – из горящей машины надо вытащить ребенка и остальных пассажиров – тот ответил, что уже поздно, и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись. Они понимали, что дорога каждая секунда и, рискуя своей жизнью, бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка. Даже разбили боковые стекла машины, но ничего не вышло. Вдруг младший брат Сабир крикнул: «Давайте сзади взломаем багажник и через него залезем в автомобиль»,- рассказывают очевидцы.