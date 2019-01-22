Братья Шириновы, рискуя жизнью, спасли младенца из огня Невероятная история азербайджанцев в Украине
Братья Умуд и Сабир Шириновы стали настоящими героями в украинском Николаеве после того, как спасли трех человек из горящего автомобиля, пишут украинские СМИ.
19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу.
Около 19:00 братья Шириновы возвращались с работы и увидели перевернутый прицеп от фуры. Они остановили машину и заметили, что в 40-50 метрах от них на обочине горит перевернутый автомобиль, и в нем плачет ребенок.
«Когда старший брат Умуд спрашивал у водителя грузовика, почему он стоит и не оказывает помощь – из горящей машины надо вытащить ребенка и остальных пассажиров – тот ответил, что уже поздно, и он не намерен рисковать жизнью. Братья Шириновы не растерялись. Они понимали, что дорога каждая секунда и, рискуя своей жизнью, бросились вытаскивать из горящего джипа ребенка. Даже разбили боковые стекла машины, но ничего не вышло. Вдруг младший брат Сабир крикнул: «Давайте сзади взломаем багажник и через него залезем в автомобиль»,- рассказывают очевидцы.
В этот раз им удалось вытащить плачущего ребенка и вслед за ним маму: «В машине между передними сидениями остался отец. Его практически невозможно было вытащить, а к газовому баллону через патрубок очень быстро приближался огонь. Все кричали: бегите, сейчас будет взрыв. А братья Шириновы, не взирая на очевидную опасность, бросились через багажник, сломали сидения и вытащили мужчину, который был без сознания и застрял в салоне».
После спасения буквально через минуту взорвался газовый баллон в машине.
Когда скорая помощь забрала семью в больницу, братья Шириновы не успокоились и поехали вслед за ней в больницу. Оказали материальную помощь в спасении ребенка и по сей день они оказывают помощь пострадавшей семье. У братьев Шириновых тоже есть семьи и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области.