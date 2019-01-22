Синоптики предупреждают: Опять ветер

В четверг на территории Азербайджана сохранится умеренная погода, однако в некоторых регионах ожидается сильный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.



В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, морось. Синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра. Так, начиная со второй половины дня 24 января, и до второй половины дня 25 числа в Баку и на Апшероне скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду, временами порывы ветра дойдут до 20-23-х метров в секунду.