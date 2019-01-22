Синоптики предупреждают: Опять ветер
В четверг на территории Азербайджана сохранится умеренная погода, однако в некоторых регионах ожидается сильный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, морось. Синоптики предупреждают об усилении юго-западного ветра. Так, начиная со второй половины дня 24 января, и до второй половины дня 25 числа в Баку и на Апшероне скорость ветра будет достигать 15-18 метров в секунду, временами порывы ветра дойдут до 20-23-х метров в секунду.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-10, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 767 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-69%.
В районах Азербайджана также будет без осадков, однако ночью и утром в Ленкорань-Астаринской зоне возможен мелкий дождь. Местами туман, западный ветер будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит от двух градусов мороза до трех тепла, днем воздух прогреется до 9-14 градусов, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.