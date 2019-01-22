Эрдоган в Москве Обновлено 15:19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным визитом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В Москве Эрдогана примет президент РФ Владимир Путин. "В ближайшее время стартует встреча лидеров", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее в Кремле, ожидается, что в центре внимания Путина и Эрдогана будет ситуация в провинции Идлиб и на севере Сирии.
* * *
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Москву, передает Anadolu со ссылкой на сообщение администрации главы турецкого государства.
Президента Турции сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава турецкой разведки Хакан Фидан, а также министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез.
Отметим, что сегодня в рамках встречи президентов Турции и РФ в основном будет обсуждаться урегулирование сирийского кризиса.