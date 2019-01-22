Межбанк о преимуществах услуги интернет-банкинга для корпоративных клиентов

Таким образом, клиенты, проводящие операции по конвертации в рамках услуги интернет-банкинга, смогут воспользоваться более низким обменным курсом, чем стандартный обменный курс банка.

Международный банк Азербайджана представил очередное преимущество в рамках услуги интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Банк начал применение льготного обменного курса для этой категории клиентов.

Услуга интернет-банкинга МБА предоставляет возможность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям воспользоваться рядом нижеперечисленных услуг:

- Контроль над банковским счетом;

- Выписка со счета;

- Переводы внутри страны;

- Внутрибанковские переводы;

- Переводы за пределы Азербайджана;

- Массовые платежи;

- Загрузка зарплатного файла;

- Налоговые выплаты;

- Выплаты НДС;

- Конверсионные операции.

Функция Mailbox предоставляет возможность проведения официальной переписки с банком, получения из банка или предоставления в банк сканов необходимых документов. Корпоративные клиенты могут подключиться к услуге интернет-банкинга посредством Asanİmza.

По словам директора департамента развития корпоративного бизнеса МБА Ульви Гасымова, банк продолжает реализацию мероприятий с целью расширения доступа корпоративных клиентов к инновационным возможностям: «Корпоративные клиенты, использующие услугу интернет-банкинга МБА, теперь не только экономят свое время, но и снижают затраты на операции по купле-продаже валюты».

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.