У ирано-иракской границы нашли нефть
Иранские специалисты впервые обнаружили нефть в районе города Абадан на юго-западе Ирана, у границы с Ираком, заявил министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Зангане, сообщает агентство Mehr.
"Впервые мы смогли добраться до нефти в районе Абадана", — отметил иранский министр.
По его словам, легкую нефть удалось обнаружить в разведочной скважине Абадана на глубине 3570 метров.
В Абадане находится один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Провинция Хузестан, к которой принадлежит Абадан, считается одним из самых нефтеносных районов Ирана.