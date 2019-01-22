Вице-президент США поддержал протестующих в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс выступил с видеообращением к народу Венесуэлы, в котором обратился со словами поддержки к противникам президента Николаса Мадуро, пишет Дойче велле.

Отмечается, что часть заявлений Пенс сделал на испанском языке.

"Николас Мадуро - диктатор без законных притязаний на власть", - заявил Пенс, подчеркнув, что единственным демократическим институтом в стране является находящийся в оппозиции к президенту парламент - Национальная ассамблея.

Майк Пенс выразил поддержку председателю парламента Хуану Гуаидо, который объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам. Вице-президент США заявил, что США собирается поддерживать народ Венесуэлы вплоть до того момента, как демократия в стране будет восстановлена.