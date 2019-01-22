Сегодня в Стамбуле состоялась жеребьевка финальной стадии женского чемпионата Европы по волейболу-2019, в которой будет участвовать и сборная Азербайджана.

24 сборные были поделены на четыре группы. Азербайджанские волейболистки оказались в группе «С» вместе с Венгрией, Голландией, Хорватией, Румынией и Эстонией.



Матчи этой группы пройдут в Будапеште. Чемпионат пройдет с 23 августа по 8 сентября. Помимо столицы Венгрии, игры турнира примут Анкара, польский Лодзь и словацкая Братислава.

Состав других групп:

группа «А» (матчи пройдут в Анкаре): Турция, Сербия, Болгария, Франция, Финляндия, Греция;

группа «В» (Лодзь): Польша, Италия, Бельгия, Украина, Португалия, Словения;

группа «D» (Братислава): Словакия, Россия, Германия, Беларусь, Испания, Швейцария.

По четыре команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Если Азербайджан выйдет из группы, то в первом раунде плей-офф встретится с одной из команд группы «А». Эта игра состоится либо в Будапеште, либо в Анкаре.

В каждом из городов-организаторов турнира состоятся по две игры 1/8 финала. При этом сборные Турции, Польши, Венгрии и Словакии, если выйдут из группы, будут проводить матчи 1/8 финала на своих площадках. Четвертьфиналы состоятся в Анкаре и Лодзе, а полуфиналы, матч за 3-е место и финал примет столица Турции.

В 31-м чемпионате Европы впервые сыграют так много команд. Чемпионат Европы-2017 проходил в Баку. Победила сборная Сербии, обыгравшая в финале голландок. Сборная Азербайджана на домашнем Евро заняла 4-е место. Нашей команде не пришлось проходить отбор на предстоящий чемпионат Европы, так как восемь лучших команд предыдущего Евро автоматически попадали в финальную стадию следующего континентального первенства.