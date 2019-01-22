Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественным и братским государством, а также придает большое значение военному сотрудничеству между нашими странами, сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Саудовская Аравия в Азербайджане Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр на встрече с министром обороны Закиром Гасановым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства страны.

Согласно информации, на встрече генерал-полковник Закир Гасанов особо подчеркнул дружеские отношения глав государств, которые играют важную роль в расширении связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Кроме того, министр обороны выразил признательность гостю за поддержку Эр-Риядом справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

З.Гасанов отметил учреждение аппарата военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, подготовку договора о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами, а также планирование официального визита высокопоставленной делегации Минобороны Азербайджана в Эр-Рияд.

Посол, в свою очередь, заявил, что Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении и всегда находится рядом с Азербайджаном в его правом деле.

Он отметил, что за период деятельности в нашей стране приложит все усилия в сфере укрепления отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.