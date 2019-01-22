Встреча Ильхама Алиева с президентом Швейцарии Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился сегодня с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Об этом сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился сегодня с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Об этом сообщает АзерТАдж.
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