Встреча Ильхама Алиева с президентом Швейцарии Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился сегодня с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Об этом сообщает АзерТАдж.

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