Россия потребовала от Израиля прекратить бомбить Сирию

Москва призывает Израиль исключить нанесение ударов по территории Сирии и предупреждает о последствиях нагнетания атмосферы вражды в регионе, сказала журналистам на сегодняшнем брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Интерфакс.

"Мы не изменили свою позицию по этому вопросу, она строится по принципу уважения международного права, и практика произвольного нанесения ударов по территории суверенного государства, в данном случае речь идет о Сирии, должна быть исключена", - заявила Захарова.

Нагнетание атмосферы вражды в регионе не отвечает национальным интересам ни одного из ближневосточных государства, включая Израиль, отметила официальный представитель российского МИД.

Издание отмечает, что Израиль регулярно наносит в Сирии удары по проиранским формированиям, являющимся союзниками сирийской правительственной армии.