Согласно информации, граждане Азербайджана Рамид Велиев и Сурхай Фараджев, которые пешком пытались перейти ирано-азербайджанскую границу, были задержаны на Билясуварском таможенном посту. Во время таможенного осмотра в вещах Р.Велиева были обнаружены три пачки из-под стирального порошка «Софлан», в которых были упакованы четыре целлофановых свертка с наркотиками.

В трех из свертков таможенники обнаружили героин, общий вес которого с пакетами составил 2,005 кг. В четвертом свертке были упакованы 100 г метамфетамина.