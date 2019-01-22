Азербайджанские миротворцы отправились и в Южный Судан

Двое офицеров Азербайджанской армии отправлены в Южный Судан в качестве наблюдателей для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Отметим, что парламент Азербайджана 30 ноября 2018 года одобрил участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН. В составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.

В настоящее время азербайджанские миротворцы в составе 120 человек участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ранее азербайджанские военнослужащие принимали участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.