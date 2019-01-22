Призыв МГ ОБСЕ к тому, чтобы стороны армяно-азербайджанского конфликта готовили население своих стран к миру, а также встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Давосе стали первой за последние годы хорошей новостью в карабах ских событиях, считает британский политолог, научный сотрудник американского экспертно-аналитического центра «Фонд Карнеги Европа» Том де Ваал.

Как сказал де Ваал haqqin.az, смена власти в Армении, беспрецедентное снижение числа потерь на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении создают новые условия для продолжения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта.

«Встреча в Давосе в какой-то мере также дает надежды на новые переговоры в рамках МГ ОБСЕ, несмотря на то, что на немалое время они были вообще прекращены. Предложение посредников готовить общественность к миру - это призыв к честному обсуждению путей достижения перемирия между конфликтующими странами. Мы часто слышим позицию «верхов», но не менее важна честная позиция «низов».

Пока мы не слышали мнение общественности, гражданского сектора, представителей науки и культуры. Обсуждение путей урегулирования конфликта и мирной жизни между армянами и азербайджанцами должно выйти за рамки узкого круга лиц. Можно надеяться, что общественность Азербайджана и Армении начнет честные обсуждения, дискуссии о путях прекращение вражды и достижения взаимоприемлемого мира», - полагает международный эксперт.