Нетаньяху пообещал продолжить борьбу с Ираном в Сирии

Присутствие иранских военных в Сирии неприемлемо для Израиля, сказал премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС со ссылкой на правительственную пресс-службу.

"Для нас неприемлемо присутствие иранской армии в Сирии. Армия обороны Израиля - единственная армия, сражающаяся с иранской армией в Сирии", - сказал Нетаньяху в ходе посещения армейской базы "Шизафон" в пустыне Негев.

По словам израильского премьера, главный враг Израиля – Иран: "Тегеран заявляет о намерении уничтожить нас при помощи ядерного оружия, и мы обязаны это предотвратить".

Также Нетаньяху отметил, что Иран концентрирует свои силы у границ с Израилем, подчеркнув, что вооруженные силы страны будут противостоять Ирану и его сателлитам на всех трех фронтах: "Я уверен в нашей способности победить врага. Нам бросают вызов с севера и юга, с востока и издалека - мы способны победить на этих фронтах".