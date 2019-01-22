После встречи с Ильхамом Алиевым Вагит Алекперов заявил о возвращении в Азербайджан

Российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" изучает новые геологоразведочные блоки на шельфе Азербайджана и Казахстана, сказал журналистам глава компании Вагит Алекперов после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает Интерфакс.

"Мы рассматриваем новые геологоразведочные блоки в Азербайджане, прорабатываем совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана. Не хотел бы говорить, какие блоки, потому что все находится на ранней стадии", - сказал В.Алекперов.

По словам главы нефтекомпании, стороны не обсуждали участие в проекте "Азери-Чираг-Гюнешли".

"Мы заинтересованы в том, чтобы развиваться на территории Каспия. Ведем переговоры с Казахстаном... Мы хотели бы использовать накопленный опыт не только в России, но и в Азербайджане и Казахстане", - сказал Алекперов.