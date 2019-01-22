Экс-премьера Армении вызвали в полицию
Бывший премьер-министр Армении, экс-спикер парламента Овик Абрамян вызван в Следственный комитет страны, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политик дал объяснения по уголовному делу по факту приватизации крупного участка леса около Цахкадзора в Котайкской области.
Фигурантами дела стали бывшие высокопоставленные лица Армении – министры, депутаты, губернаторы, среди них и Овик Абрамян, который в 2007 году возглавлял министерство территориального управления.