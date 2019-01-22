«Карабах» и «Нефтчи» не смогли переиграть середняков из Польши и Чехии обновлено
В заключительном матче дня «Карабах» играл с польским «Пястом», занимающим 6-е место в нынешнем чемпионате Польши.
Встреча завершилась со счетом 1:1. Единственный гол «Карабаха» на 15-й минуте забил Араз Абдуллаев.
Это была третья игра «Карабаха» в Анталье. Ранее подопечные Гурбана Гурбанова уступили венгерскому «Уйпешту» (0:1) и переиграли чешский «Богемианс» (3:1).
В следующем матче «Карабах» 26 января сыграет с донецким «Шахтером».
* * * 19:04
В другом матче дня в Анталье седьмая команда нашей Премьер-лиги «Кешля» со счетом 1:3 проиграла команде «Атырау», занявшей в завершившемся чемпионате Казахстана 8-е место.
* * * 18:22
Футбольный клуб «Нефтчи» провел свой второй матч на сборах в Анталье.
Сегодня подопечные Роберто Бордина играли с чешским «Слованом», занимающим 7-е место в текущем чемпионате Чехии. «Нефтчи» проиграл со счетом 1:2. Первый гол в матче на 21-й минуте забил Мирабдулла Аббасов, однако затем команде из Либереца удалось забить дважды и победить.
В первом матче «Нефтчи», лидирующий в азербайджанской Премьер-лиге после первой половины чемпионата, разгромил румынский «Газ Метан» со счетом 3:0.
Сегодня также «Кешля» играет в Анталье с казахстанским «Атырау», а «Карабах» - с польским «Пястом».