Футбольный клуб «Нефтчи» провел свой второй матч на сборах в Анталье.

В другом матче дня в Анталье седьмая команда нашей Премьер-лиги «Кешля» со счетом 1:3 проиграла команде «Атырау», занявшей в завершившемся чемпионате Казахстана 8-е место.

Это была третья игра « Карабах а» в Анталье. Ранее подопечные Гурбана Гурбанова уступили венгерскому «Уйпешту» (0:1) и переиграли чешский «Богемианс» (3:1).

В заключительном матче дня « Карабах » играл с польским «Пястом», занимающим 6-е место в нынешнем чемпионате Польши.

Сегодня подопечные Роберто Бордина играли с чешским «Слованом», занимающим 7-е место в текущем чемпионате Чехии. «Нефтчи» проиграл со счетом 1:2. Первый гол в матче на 21-й минуте забил Мирабдулла Аббасов, однако затем команде из Либереца удалось забить дважды и победить.

В первом матче «Нефтчи», лидирующий в азербайджанской Премьер-лиге после первой половины чемпионата, разгромил румынский «Газ Метан» со счетом 3:0.

Сегодня также «Кешля» играет в Анталье с казахстанским «Атырау», а «Карабах» - с польским «Пястом».