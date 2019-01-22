Как Азербайджан потерял 100 млн долларов, которые осели в Грузии наше послесловие
Объем внешнеторговых отношений Азербайджана с каждым годом растет, расширяется их география. При этом профицит, то есть преобладание экспорта над импортом, всегда измеряется миллиардами долларов, что на первый взгляд не дает особого повода для беспокойства. Повторять, что в основном такой успех обеспечивает экономике страны нефть, не имеет смысла – на эту тему писалось и говорилось много. Но в последние годы, когда страна сделала ставку на ненефтяной сектор и его экспорт, и в этой сфере, как показывает статистика, имеются еще достаточные резервы.
Возьмем, к примеру, внешнеторговые отношения с соседней Грузией. У многих, думается, сохраняется стереотип прошлых лет, мол, наш западный сосед намного больше импортирует азербайджанские товары, чем экспортирует сюда свою продукцию. Но от сложившегося стереотипа, видимо, нам придется отказаться, если, конечно, не добиться перелома именно в ненефтяном секторе.
Так, по итогам прошлого года долг Грузии перед Азербайджаном составил 7, 819 млн долларов. И чтобы яснее представить себе темпы снижения этого объема, достаточно привести лишь одно сравнение. Только по сравнению с ноябрем прошлого года сумма долга снизилась на 157 тыс. долларов, то есть почти на 15%. Как показывает статистика, долг соседней страны перед Турцией, Россией и Арменией намного выше - 15,019 млн долларов, 61,393 млн долларов и 8,643 млн долларов соответственно. При этом общий внешний долг Грузии в прошлом месяце вырос на 325,948 млн долларов и составил 5 434,092 млн долларов.
Наличие у страны долгов в сотни миллионов долларов Германии, Франции, Японии понять не трудно. А вот как получилось, что долг Азербайджану на этом фоне не дотягивает даже до 8 млн долларов, понять, честно говоря, сложно. Мы поставляем в Грузию нефть и нефтепродукты, наращиваем объемы поставок газа. А соседи, выходит, стали, в свою очередь, больше экспортировать в нашу страну своих товаров. Но каких?
Внимательный анализ ситуации приводит к не очень приятным итогам. В прошлом году Азербайджан импортировал 13 047 автомобилей из Грузии стоимостью около 190,3 млн долларов. Причем количество импортированных из соседней страны автомобилей по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,8 раза, а стоимость - в 2,1 раза. В 2017 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 4 548 автомобилей на сумму выше 88, 1млн долларов.
Грузия, как известно, в производстве собственных автомобилей не далеко ушла от Азербайджана, импортирующего из этой страны лишь бывшие уже в употреблении машины из других стран мира. И как бы не оформлялись такие сделки, по существу, эта операция для Грузии не что иное, как реэкспорт. И основной статьей реэкспорта страны как раз и являются легковые автомобили. А что касается тройного роста объема таких поставок в Азербайджан, то это было связано с ожидающимся повышением цен в нашей стране на такие машины. То ли мы так и не смогли наладить выпуск собственных автомобилей, то ли они не пользуются спросом у населения – это тема отдельной статьи. Но в результате мы потеряли в прошлом году более 100 млн долларов, из которых немалая часть осела в соседней стране.
А вот другая статистика. В прошлом году реэкспорт сигарет из Грузии в годовом эквиваленте возрос на 254%, составив 149 млн долларов, что в 3,5 раза превышает показатель предыдущего года. То есть она продала на такую сумму сигареты, которые были произведены в других странах. Причем 65,7% этих реэкспортированных из Грузии сигарет пришлось на долю Азербайджана, импортировавшего из соседней страны сигареты на сумму 98 млн долларов. Всего же в прошлом году объем импортированных в Грузию сигарет возрос на 82%, составив 186 млн долларов (на 82% выше показателя предыдущего года).
Трудно подсчитать, сколько в количественном выражении сигарет мы реэкспортировали из Грузии, но сами произвели за год 4 млрд 949,6 млн штук сигарет, что в 4 раза превысило показатель предыдущего года. Но почти 5 млрд – это уже весьма внушительная цифра. Выходит, что на каждого гражданина, включая малолетних детей и глубоких стариков, у нас производится примерно 500 сигарет в год. Но курят-то у нас не все, и даже не половина населения. К чему нам понадобился еще реэкспорт сигарет из Грузии и других стран? Грузии, конечно, выгодно играть роль некой перевалочной базы в международном масштабе. Но зачем нужно Азербайджану подыгрывать ей, ежегодно вливая сотни миллионов долларов в ее экономику?
А ведь сама Грузия ведет более умную внешнеторговую политику. Достаточно лишь отметить, что в прошлом году она импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты примерно на сумму 110 млн долларов. Общий объем нефти и нефтепродуктов, экспортируемых Азербайджаном в соседнюю страну, составил почти 181 025 тонн, что почти на 50 тыс. тонн или на 21,5% меньше показателя за 2017 год. И это не говорит о том, что в стране стали меньше использовать нефть и нефтепродукты. И не только.
В прошлом году товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 1 млрд 088 млн 790,5 тыс. долларов. Доля Азербайджана в общем товарообороте соседней страны составила 8,7%, Баку стал третьим крупнейшим торговым партнером страны после Анкары и Москвы. При этом экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 84,7%, составив около 503 млн долларов. Доля Азербайджана в общем экспорте Грузии составила 15%, Баку стал крупнейшим партнером этой страны по экспорту.
В то же время из Азербайджана в Грузию экспортировано товаров на более чем 586 млн долларов - рост на 5,8%. Доля Азербайджана в общем импорте Грузии составила 6,4%, он стал четвертым основным партнером соседней страны по импорту после Турции, России и Китая.
Не трудно подсчитать, что темпы роста импорта из Грузии в Азербайджан намного превышают рост обратного процесса – экспорта из Азербайджана в Грузию. И этот рост происходит не за счет жизненно важных товаров – сотни миллионов долларов ежегодно перетекают в соседнюю страну за реэкспорт сигарет, автомобилей и прочих товаров. В результате мы потеряли свое преимущество во внешнеторговых отношениях с соседней страной, которое наблюдалось ранее. А жаль.