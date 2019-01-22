Объем внешнеторговых отношений Азербайджана с каждым годом растет, расширяется их география. При этом профицит, то есть преобладание экспорта над импортом, всегда измеряется миллиардами долларов, что на первый взгляд не дает особого повода для беспокойства. Повторять, что в основном такой успех обеспечивает экономике страны нефть, не имеет смысла – на эту тему писалось и говорилось много. Но в последние годы, когда страна сделала ставку на ненефтяной сектор и его экспорт, и в этой сфере, как показывает статистика, имеются еще достаточные резервы.

Возьмем, к примеру, внешнеторговые отношения с соседней Грузией. У многих, думается, сохраняется стереотип прошлых лет, мол, наш западный сосед намного больше импортирует азербайджанские товары, чем экспортирует сюда свою продукцию. Но от сложившегося стереотипа, видимо, нам придется отказаться, если, конечно, не добиться перелома именно в ненефтяном секторе.

Так, по итогам прошлого года долг Грузии перед Азербайджаном составил 7, 819 млн долларов. И чтобы яснее представить себе темпы снижения этого объема, достаточно привести лишь одно сравнение. Только по сравнению с ноябрем прошлого года сумма долга снизилась на 157 тыс. долларов, то есть почти на 15%. Как показывает статистика, долг соседней страны перед Турцией, Россией и Арменией намного выше - 15,019 млн долларов, 61,393 млн долларов и 8,643 млн долларов соответственно. При этом общий внешний долг Грузии в прошлом месяце вырос на 325,948 млн долларов и составил 5 434,092 млн долларов.

Наличие у страны долгов в сотни миллионов долларов Германии, Франции, Японии понять не трудно. А вот как получилось, что долг Азербайджану на этом фоне не дотягивает даже до 8 млн долларов, понять, честно говоря, сложно. Мы поставляем в Грузию нефть и нефтепродукты, наращиваем объемы поставок газа. А соседи, выходит, стали, в свою очередь, больше экспортировать в нашу страну своих товаров. Но каких?

Внимательный анализ ситуации приводит к не очень приятным итогам. В прошлом году Азербайджан импортировал 13 047 автомобилей из Грузии стоимостью около 190,3 млн долларов. Причем количество импортированных из соседней страны автомобилей по сравнению с предыдущим годом выросло в 2,8 раза, а стоимость - в 2,1 раза. В 2017 году из Грузии в Азербайджан было экспортировано 4 548 автомобилей на сумму выше 88, 1млн долларов.

Грузия, как известно, в производстве собственных автомобилей не далеко ушла от Азербайджана, импортирующего из этой страны лишь бывшие уже в употреблении машины из других стран мира. И как бы не оформлялись такие сделки, по существу, эта операция для Грузии не что иное, как реэкспорт. И основной статьей реэкспорта страны как раз и являются легковые автомобили. А что касается тройного роста объема таких поставок в Азербайджан, то это было связано с ожидающимся повышением цен в нашей стране на такие машины. То ли мы так и не смогли наладить выпуск собственных автомобилей, то ли они не пользуются спросом у населения – это тема отдельной статьи. Но в результате мы потеряли в прошлом году более 100 млн долларов, из которых немалая часть осела в соседней стране.