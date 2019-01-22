Неудавшийся угонщик самолета хотел лететь в Азербайджан

Суд в Ханты-Мансийске арестовал обвиняемого в угоне самолета 41-летнего Павла Шаповалова на два месяца. Сам Шаповалов отказался от дачи пояснений в суде, сообщает РИА Новости.

Напомним, самолет «Аэрофлота», летевший накануне днем из Сургута в Москву, был вынужден приземлиться в аэропорту Ханты-Мансийска после того, как Шаповалов подозвал к себе стюардессу и потребовал изменить маршрут. Сначала захотел лететь в Азербайджан, затем передумал и попросил взять курс на Афганистан. При этом мужчина заявлял, что у него есть оружие. Экипажу удалось уговорить пассажира совершить дозаправку в Ханты-Мансийске.

Когда дебошира задержали, выяснилось, что оружия у него при себе не было и что он трезв. Обвиняемому назначили психиатрическую экспертизу.

На допросе Шаповалов признался, что «вообще-то ему в Афганистан и не надо».