Пашинян позвонил советнику Трампа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом в Facebook сообщил сам Пашинян, сообщает «Спутник-Армения».
По его словам, были обсуждены вопросы, касающиеся региональной ситуации и двусторонних отношений.
«Мы подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств. Договорились продолжить обсуждения вокруг дальнейшего развития наших отношений», - добавил армянский премьер.
В конце он отметил, что вопрос Нагорного Карабаха не обсуждался.
Напомним, Болтон побывал в Ереване в октябре прошлого года. В ходе своего визита Болтон заявил о возможности продажи Соединенными Штатами вооружений Армении и Азербайджану. Кроме того, советник Дональда Трампа сказал, что если Пашинян победит на выборах, то у него появится хорошая возможность пойти на «решительные меры» по урегулированию карабахского конфликта.