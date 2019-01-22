Турецкая артиллерия обстреляла позиции террористов в Сирии
ВС Турции обстреляли из самоходных артиллерийских установок позиции террористов YPG/ПKK в районе Талль-Рыфат на севере Сирии, передает агентство Anadolu.
Удары нанесены частями турецкой армии, дислоцированными в районах Сирии, освобожденных от террористов в рамках операции «Щит Евфрата».
В целом нанесено пять ударов по объектам сирийского крыла ПKK в Талль-Рыфате. Сирийский Талль-Рыфат на протяжении трех лет находится под контролем террористов YPG/ПKK.