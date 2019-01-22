Сегодня в Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором участвуют и два представителя Азербайджана.

Сегодня на лед в женском одиночном катании вышла Екатерина Рябова. Она откатала короткую программу, по итогам которой заняла весьма высокое 7-е место. Результат Рябовой – 59,95 балла.

Для многих столь высокие баллы Екатерины на ее дебютном чемпионате Европы стали неожиданностью. Ряд специалистов назвали ее открытием нынешнего соревнования и уже причисляют к топ-фигуристкам континента.

15-летнюю подопечную Александра Волкова и 2-кратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опережают лишь россиянки Алина Загитова и Софья Самадурова, швейцарка Алексиа Паганини, финская фигуристка Вивеца Линдфорс, словачка Николь Ражицова и Лорин Лекавелье из Франции.

Всего в короткой программе приняли участие 36 спортсменок. 24 лучшие фигуристки получили право 25 января выступить с произвольной программой.