Азербайджанская фигуристка стала открытием чемпионата Европы ФОТО, ВИДЕО
Сегодня в Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором участвуют и два представителя Азербайджана.
Сегодня на лед в женском одиночном катании вышла Екатерина Рябова. Она откатала короткую программу, по итогам которой заняла весьма высокое 7-е место. Результат Рябовой – 59,95 балла.
Для многих столь высокие баллы Екатерины на ее дебютном чемпионате Европы стали неожиданностью. Ряд специалистов назвали ее открытием нынешнего соревнования и уже причисляют к топ-фигуристкам континента.
15-летнюю подопечную Александра Волкова и 2-кратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опережают лишь россиянки Алина Загитова и Софья Самадурова, швейцарка Алексиа Паганини, финская фигуристка Вивеца Линдфорс, словачка Николь Ражицова и Лорин Лекавелье из Франции.
Всего в короткой программе приняли участие 36 спортсменок. 24 лучшие фигуристки получили право 25 января выступить с произвольной программой.
Сама Рябова, выступающая за Азербайджан с этого сезона, после проката короткой программы заявила, что осталась довольна своим выступлением.
«Я хотела хорошо прокатать короткую программу. Это, в принципе, и удалось. Всю жизнь хотела выступать на соревнованиях такого уровня, и я очень рада, что пока мой дебютный чемпионат Европы складывается хорошо».
Также она добавила, что у нее было «беспокойство» на официальных тренировках, но, выйдя на лед, она успокоилась. Кроме того, Рябова поблагодарила болельщиков за поддержку. «Поддержка чувствуется колоссальная, спасибо трибунам», - сказала она.
А завтра на лед выйдет другой представитель Азербайджана Владимир Литвинцев. Он выступит с короткой программой в соревновании мужчин-одиночников.
Литвинцеву в следующем месяце исполнится 18 лет. Уроженца Москвы тренируют Алексей Четверухин и Владимир Котин. В этом сезоне он занял 1-е место на турнире в Риге и стал 2-м на соревнованиях Ice Star в Минске, на которых, кстати, Екатерине Рябовой удалось победить.