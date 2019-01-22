Глава БТА о незаконных такси и новых автобусах в Баку

Уже сейчас на маршруты выпущено 95 новых автобусов. Всего же за последние три года автобусный парк города пополнился 200 машинами, а еще 1300 автобусов капитально отремонтированы.

В транспортной сфере Баку - от дорожной инфраструктуры до пассажирских перевозок и паркингов - грядут кардинальные перемены, сообщил на пресс-конференции глава правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли. К примеру, автобусный парк Баку пополнится 300 новыми машинами, благодаря чему дополнительно минимум 700 человек будут обеспечены работой, отметил он.

В прошлом году был сдан в эксплуатацию новый автобусный гараж, и теперь их число доведено до семи. Теперь, в отличие от прежних времен, когда БТА еще не существовало, в нерабочее время машины на улицах города не оставляют.

После оптимизации рынка перевозчиков из 57 компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, остались 36. Это свидетельствует о том, что сфера систематизирована, достигнут определенный порядок. Сегодня, по словам Керимли, на маршруты столицы ежедневно выходит 2100 автобусов, из которых 300 машин принадлежит Bakubus.

Агентство усилило работу по подготовке водителей, обучению навыкам безопасной езды и качественного обслуживания пассажиров. Для этого даже был открыт Центр тренингов водителей. В настоящее время эти тренинги прошли более 1500 водителей.

Касаясь услуг такси, глава БТА подчеркнул, что специалисты агентства определили оптимальное число машин-такси для такого города, как Баку. Результаты исследования и предложения БТА переданы законодателям для внесения в нормативную базу. За последние два года было зарегистрировано 28 тысяч такси, и ежемесячно специальные отличительные знаки получают 5-6 тысяч таксистов.

Это значит, что остальные 20 тысяч занимаются извозом нелегально. Керимли считает, что порядок в этой сфере будет наведен лишь с доведением количества прошедших все необходимые процедуры оформления такси до 8 с половиной тысяч, на что БТА сейчас и нацелено.

Отметим, что данный факт не говорит о сокращении общего числа работников, работающих в данной сфере. БТА планирует внедрить принцип таксопарков, когда на одном автомобиле такси посменно работают два и больше водителей.

Уже определены места для стоянок таких автомобилей. Всего в разных частях столицы будет создано 240 стоянок такси. Учитывая трафик движения в столице, плотность населения и другие факторы, это процесс трудоемкий и достаточно длительный. При оборудовании стоянок в местах их дислокации будет заменено асфальтовое покрытие, для обеспечения удобства и безопасности пешеходов построены специальные платформы. В целом ведется подготовка универсальных правил и норм, определяющих форму и содержание сферы услуг такси.

Затронул глава БТА и такую важную для инфраструктуры города проблему, как система светофоров. На многих перекрестках, подчеркнул он, уже осуществлена синхронизация работы светофоров, что способствует интенсивному движению.