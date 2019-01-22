Соединенные Штаты призвали в среду президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост и передать власть спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хуану Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить должность легитимному лидеру, отражающему волю венесуэльского народа", - указал Помпео.

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Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, передает ТАСС со ссылкой на газету El Nacional.