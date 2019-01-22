Лидер оппозиции провозгласил себя президентом обновлено 23:04
Соединенные Штаты призвали в среду президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост и передать власть спикеру Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хуану Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении госсекретаря Майкла Помпео.
"Народ Венесуэлы достаточно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить должность легитимному лидеру, отражающему волю венесуэльского народа", - указал Помпео.
* * *22:07
Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, передает ТАСС со ссылкой на газету El Nacional.
Отметим, что ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп может признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны уже сегодня, 23 января.
«На фоне протестов в Венесуэле администрация Трампа готовит заявление о своей официальной поддержке Гуайдо, главе возглавляемого оппозицией парламента, но ждет, пока он объявит себя временным президентом, от чего до сих пор воздерживался», - говорилось в сообщении Reuters.
Избранным главой страны является Николас Мадуро. Однако в ряде государств отказались признавать его президентом, так как считают, что выборы были нечестными. Хуан Гуайдо в настоящее время является спикером парламента Венесуэлы и собирает многотысячные акции протеста по всей стране против Мадуро.