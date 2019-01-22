Эрдоган: У России и Турции нет проблем по буферной зоне в Сирии

Главы Минобороны РФ и Турции продолжат переговоры по созданию буферной зоны на турецко-сирийской границе, у Анкары с Москвой по этому вопросу нет проблем, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

"Соответствующие встречи по созданию зоны безопасности продолжаются. Все те регионы, которые представляют для нас угрозу, имеют очень большое значение, и мы должны предпринимать соответствующие меры. С Россией в этом плане у нас каких-либо проблем не имеется", - сказал Эрдоган.

"Соответствующие наши инстанции – министерства иностранных дел и обороны - будут проводить соответствующую работу", - добавил он.