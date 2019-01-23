Кто такой Самир Сулейманов, который появился на встрече Ильхама Алиева?

22 января находящийся в Швейцарии для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с генеральным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, сообщает haqqin.az.

В этой встрече также принял участие высокопоставленный сотрудник Всемирного банка азербайджанец Самир Сулейманов, который с 2016 года возглавляет группу Стратегических инициатив Всемирного банка.

42-летний Самир Сулейманов работает в системе Всемирного банка с 1996 года. Он является выпускником Университета Джорджтауна и с 1993 года живет в Вашингтоне. Самир Сулейманов женат, у него трое детей.