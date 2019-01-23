Мадуро разорвал дипломатические отношения с США

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране, передает РИА Новости.

Он назвал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя главой государства, неконституционным президентом.

Мадуро заявил, что Каракас разрывает дипломатические и политические отношения с Вашингтоном. По его словам, все американские дипломаты будут высланы из страны.

"В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США покинуть страну", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп признал Гуайдо переходным президентом Венесуэлы и призвал Мадуро передать власть лидеру оппозиции.