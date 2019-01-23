Как отмечают американские эксперты, тесные связи между Арменией и Россией давно считались аксиомой, однако рост напряженности в отношениях между Ереваном и Москвой может значительно подорвать эти отношения.

Напряженность особенно угрожает военным связям Армении с Россией. Кроме того, это скажется на поставках российского природного газа в Армению.

«Если российско-армянские отношения продолжат ухудшаться, то другие державы, включая США, Иран и Турцию, могут ослабить позиции России в Армении. А это, в свою очередь, может вынудить Россию сосредоточиться на укреплении связей с одним из серьезнейших противников Армении, Азербайджаном, что повышает вероятность усиления нестабильности в регионе», - отметили аналитики Stratfor.

«Немногие государства на постсоветском пространстве остались ближе к России, чем Армения. В этой кавказской стране размещено 5000 российских военнослужащих на 102-й военной базе в Гюмри. При этом Россия обладает значительным влиянием на большинство стратегических секторов экономики Армении, от энергетических трубопроводов до телекоммуникаций. Россия также является крупнейшим торговым партнером Армении - на ее долю приходится 25 процентов от общего объема торговли - и она является крупнейшим пунктом назначения для армянских трудовых мигрантов. А их денежные переводы составляют 10 процентов валового внутреннего продукта страны», - указывается в тексте.

Ереван также является членом как Евразийского экономического союза, так и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), главных инструментов интеграции Москвой стран бывшего Советского Союза: «Однако недавние политические сдвиги в Армении поставили под вопрос традиционно прочные отношения между Ереваном и Москвой, что повысило вероятность того, что другие державы, находящиеся рядом и далеко, могут вмешаться, чтобы восполнить любое нарушение».

Американцы отмечают, что в Армении нарастают выступления против российской военной базы. И обращают внимание на предложение, сделанное Еревану советником по вопросам национальной безопасности президента США Джона Болтона: «Покупайте вооружение у США».

«Это ставит под угрозу монополию России на продажу оружия в Армению и заставит Москву переосмыслить свою роль гаранта безопасности Еревана. Россия играет ключевую роль в защите Армении от Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом, главным арбитром которого является Москва. Кремль поставляет оружие Азербайджану, но Россия, безусловно, может увеличить эти поставки, если Армения решит приобрести американское оружие».