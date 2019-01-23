Москва поддержала Мадуро

Россия уже признала законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, ничего меняться в этой позиции не будет, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости.

Ранее спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

"Россия уже признала законно избранным президентом Венесуэлы Мадуро, вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов был на инаугурации, передавал поздравления. Ничего меняться в ее позиции не будет", - сказал Климов.