Переворот в Венесуэле: десятки погибших

В Венесуэле продолжаются массовые акции протеста и столкновения с полицией, жертвами которых стали уже не менее 16 человек (личности 13 погибших установлены), сообщает местный сайт La Prensa de Laraсо ссылкой на мониторинговую организацию "Обсерватория социальных конфликтов".

Сторонники Гуаидо на улицах Каракаса 23 января

Сообщения о погибших поступали из штатов Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас и Боливар. Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек, сообщает правозащитная организация Foro Penal в Twitter.

Ранее стало известно, что после того, как сотни тысяч жителей Венесуэлы вышли на улицы, требуя отставки действующего президента Николаса Мадуро, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо объявил себя президентом.

Вскоре после этого США признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Смену венесуэльского режима к настоящему времени признали также Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

После решения Мадуро разорвать отношения с США госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать дипломатические контакты с Венесуэлой через легитимного президента Хуана Гуаидо и предпримут все необходимые действия, чтобы привлечь к ответственности любого, кто угрожает безопасности американских дипломатов в этой латиноамериканской стране.

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