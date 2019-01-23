Переворот в Венесуэле: десятки погибших

В Венесуэле продолжаются массовые акции протеста и столкновения с полицией, жертвами которых стали уже не менее 16 человек (личности 13 погибших установлены), сообщает местный сайт La Prensa de Laraсо ссылкой на мониторинговую организацию "Обсерватория социальных конфликтов".

Сообщения о погибших поступали из штатов Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас и Боливар. Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек, сообщает правозащитная организация Foro Penal в Twitter.

Ранее стало известно, что после того, как сотни тысяч жителей Венесуэлы вышли на улицы, требуя отставки действующего президента Николаса Мадуро, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо объявил себя президентом.

Вскоре после этого США признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Смену венесуэльского режима к настоящему времени признали также Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

После решения Мадуро разорвать отношения с США госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать дипломатические контакты с Венесуэлой через легитимного президента Хуана Гуаидо и предпримут все необходимые действия, чтобы привлечь к ответственности любого, кто угрожает безопасности американских дипломатов в этой латиноамериканской стране.