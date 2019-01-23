Трампу не позволили выступить в Конгрессе

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу выступить с традиционным обращением к Конгрессу "О положении страны", пока правительство не возобновит свою работу, пишет Дойче велле со ссылкой на официальное заявление.

Пелоси ранее уже предлагала Трампу перенести выступление или же распространить речь в письменном виде. Однако накануне президент уведомил спикера, что все же намерен выступить с обращением как и было запланировано - 29 января в зале заседания Палаты представителей.

Пелоси заявила, что это невозможно. "Хочу проинформировать вас о том, что Палата представителей до тех пор не будет рассматривать общую резолюцию, которая даст президенту право выступать, пока правительство вновь не приступит к работе", - говорится в заявлении Пелоси.

Трамп в свою очередь назвал отмену своего выступления позором и поначалу пообещал, что произнесет "поистине важную речь" на альтернативной площадке. Однако затем в своем в Twitter заявил, что откладывает обращение к Конгрессу до заверешения Шатдауна.