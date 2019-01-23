Россия продала Армении новейшие автоматы Калашникова

"Пока могу сказать, что Армения будет первой страной, кроме России, которая закупит АК-12. Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов. Они посмотрят, попробуют его в деле, и, надеемся, продолжат закупать", - сказал Дмитриев в интервью РИА Новости и "Коммерсанту".

Говоря о ведомствах, которые заинтересованы в этом автомате, он отметил, что "Калашников" ведет диалог со всеми силовыми структурами России, но говорить о массовом переходе на новый автомат преждевременно. "Думаю, постепенно мы начнем вооружать им и Росгвардию, и ФСБ, и другие силовые структуры", - сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Минобороны России приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, разработанные концерном "Калашников" для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года первая партия была отгружена военному ведомству в рамках гособоронзаказа-2019.