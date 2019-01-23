В США освободили иранскую журналистку

Ранее задержанная в США иранская журналистка американского происхождения Марзие Хашеми (до принятия ислама — Мелани Франклин) освобождена без предъявления обвинений, сообщает Press TV со ссылкой на семью женщины.

Журналистку освободили после дачи показаний в суде Вашингтона в среду, 23 января, уточняет Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с деталями дела Хашеми.

Марзия Хашеми была задержана в США несколько дней назад. Комментируя арест женщины, в США сообщили, что она была «важным свидетелем». Подробности дела, по которому женщина проходила свидетелем, не сообщаются.

Хашеми — мусульманка, однако на время ареста ее заставили снять хиджаб и предлагали только нехаляльную пищу, уточняет телеканал.

Press TV — англоязычный международный новостной телеканал, финансируемый правительством Ирана.