Минналогов взялось за производителей и торговцев алкоголя

Налоговое ведомство всерьез взялось за производителей и торговцев алкоголя и собирается навести в этой сфере порядок. «Мы обнаружили массу уклонений от налогов. Для достижения перемен в этой области предпринимается целый комплекс мер, которые должны положительно сказаться на упорядочении налоговых выплат занимающимися производством и торговлей алкогольных напитков предпринимателями. На 33 объектах установлены акцизные посты, а на других объектах осуществляется строгий контроль», - подчеркнул С.Алекперов.

Вместе с тем он отметил, что предпринятый в 2015 году переход на обязательные безналичные расчеты на рынке алкогольных напитков себя не оправдал и больше не рассматривается.

Отметим, что в январе 2015 года была предпринята попытка перехода на продажу в оптовой и розничной сети алкогольных напитков только по банковским картам. Предполагалось, что расчет с использованием электронных карт поможет достичь большей прозрачности сделок по алкоголю от закупки у оптовиков до продажи конкретному покупателю. При этом, как считалось, будут устранены возможности уклонения от уплаты налогов, может быть обеспечен контроль за легитимностью покупки. Однако, по утверждению специалистов, введение такого новшества застопорилось из-за того, что на его разработку был отведен слишком короткий срок.