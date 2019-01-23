Госдеп: США не уйдут из Венесуэлы
Вашингтон отказался выполнять предписание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потребовавшего от американских дипломатов в течение 72 часов покинуть территорию страны, пишет Дойче велле.
"Соединенные Штаты не признают режима Мадуро в качестве правительства Венесуэлы", - заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.
Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, однако, по словам Помпео, это заявление не будет воспринято Вашингтоном. "Соединенные Штаты не придерживаются мнения, что экс-президент Николас Мадуро обладает полномочиями, чтобы разрывать дипломатические отношения или же объявлять наших дипломатов персонами нон грата", - подчеркнул Помпео.