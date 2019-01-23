Грузия признала нового президента Венесуэлы

Грузия признала спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом этой страны. Об этом министр иностранных дел страны Давид Залкалиани написал в Twitter, передает РИА Новости.

"Следуя заявлению о непризнании итогов состоявшихся в Венесуэле президентских выборов, Грузия признает Хуана Гуаидо временным президентом. Грузия приветствует заявления наших партнеров и поддерживает народ Венесуэлы в борьбе за демократию и свободу", - заявил глава грузинского МИД.

Отметим, что накануне спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. Смену венесуэльского режима к настоящему времени признали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.