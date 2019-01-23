Ильхам Алиев открыл новое здание института Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитальной реконструкции в поселке Пиршаги Сабунчинского района Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству семян картофеля и овощей, сообщает АзерТАдж.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания института.
Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал президента о проделанной работе.
Затем Ильхам Алиев встретился с волонтерами в сфере аграрного развития.