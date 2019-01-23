Названы «хорошие» страны мира
Опубликован рейтинг «хороших стран» (The Good Country Index), определяющий, насколько они способствуют развитию общего человеческого блага. В него вошли 153 государства, пишет РИА Новости.
При составлении рейтинга учитывались данные из официальных источников (ООН, МВФ, ЮНИСЕФ и другие) по 30 параметрам. Идеальное соотношение всех пунктов оказалось у Финляндии. Эта страна признана самой хорошей в мире в 2018 году, так как лидирует в области защиты окружающей среды, в категории, сравнивающей достаток и равноправие, по количеству патентов, свободе передвижения и свободе прессы, кибербезопасности, свободной торговле.
Второе место занимает Ирландия, третье — Швеция. Далее следуют Германия, Дания, Канада, Швейцария, Норвегия, Франция и Испания. США оказались на 40-м месте. Замыкает рейтинг Ирак.